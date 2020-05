Cafecito Con . . . Melvin Ramos

The “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) interview series spotlights the stories, challenges and successes of Latino entrepreneurs and business owners. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

Mi entrevista con Melvin, agente de bienes raíces para William Raveis, me hizo recordar un dicho que mi abuela solía decir “en tiempo de las vacas gordas hay que ahorrar para el tiempo de las vacas flacas”. Gracias a Dios me case con un gringuito que como mi abuela nos decía, me incentivo a ahorrar y crear un fondo de emergencia para ayudarnos con lo que podía suceder en el futuro. Quien iba a predecir que vendría esta crisis que nos obligaría a hacer uso de estos ahorros.

Aquí tienen mi entrevista con Melvin. ¡Espero que la disfruten!

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Me crie en el Bronx y me mude al hermoso pueblo de Croton-on-Hudson en el 2002. Gracias a los 18 años que vivo en esta zona, he adquirido un amplio conocimiento de Croton y los pueblos vecinos, tales como, Ossining, Peekskill, Cortland Manor y Yorktown Heights. Cuando me moví a Croton, decidí seguir con mi pasión por la inversión, desarrollo, remodelación, y la compra y venta de bienes raíces. Fue así como descubrí el gusto por ayudar a los buscaban casa y conseguir el hogar de sus sueños. Tengo una habilidad natural por ayudar a los compradores escuchando sus necesidades.

Antes de trabajar en el ámbito de bienes raíces. trabajé como empresario y con un socio creamos un negocio de income tax en la ciudad de Nueva York.

Además, tengo más de 20 años de experiencia en servicios bancarios y financieros que para en un banco pequeño como Vicepresidente, Gerente General en la ciudad de Nueva York.

Llevo 19 años casado con mi esposa Madelyn y tenemos 3 bellos hijos, Amelia (7), Julian (13) y Christian (14). Ellos estudias en el colegio en Croton.

¿En qué consiste tu trabajo?

Llevo 2 años trabajando en el negocio de bienes raíces y tengo 5 meses trabajando como agente para William Raveis. Me encanta la forma en que opera la compañía, sus sistemas tecnológicos y el apoyo que le prestan a sus agentes. Trabajo en la oficina de Chappaqua, Nueva York y mi territorio es todo Westchester pero me enfoco en Croton-on-Hudson, Cortland Manor, Ossining, Peekskill, Yorktown Heights y Mohegan Lake.

Por lo menos el 50% de mis clientes son Latinos y la mayoría de ellos están en búsqueda de su primer hogar.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

Como el negocio de bienes raíces no ha sido esencial, la crisis ha tenido un gran impacto en el negocio. La mayoría de los que están vendiendo sus casas no están dispuestos a abrir sus hogares para visitas. Y si desean mostrar la casa, a pesar de estar vacante, tenemos que llenar todo tipo de formularios y autorizaciones que alargan el proceso.

¿Como has cambiado tu estrategia para afrontar la crisis?

Debido a la crisis, debo mantener una comunicación constante con los clientes. Y con los Latinos se necesita una comunicación por teléfono y más personal para mantener la confianza que ellos tienen en mí. Además envio emails y una revista que he creado y mando mensualmente. Así estoy preparado para cuando se abra la economía.

¿Podrías compartir con nosotros 3 consejos, en cuanto a medidas que has debido tomar, lecciones que te han servido, mecanismos que has descubierto y que te han ayudado a enfrentar la crisis o como has tenido que transformar tu negocio?

Mi padre me enseño que ahorrar durante momentos de abundancia es crítico para estar preparado durante momentos de escasez o para los días lluviosos.

Mi padre también me enseño que hay que trabajar más cuando las cosas se ponen difíciles como lo que se está pasando durante esta crisis

No hay que darse por vencido, tenemos que seguir luchando por nuestra familia

¿Comparte uno de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

Mi padre trabajaba en una fábrica de cueros en Nueva Jersey. Le tomaba 4 horas ir y volver del trabajo y trabajaba 10 horas diarias. Llegaba agotado a la casa, pero jamás se quejaba. El me enseñó a separar el negocio y los problemas del trabajo del tiempo con familia.

¿Qué te motiva a seguir luchando todos los días?

Lo que me motiva seguir luchando son mis 3 hijos y mi esposa y sigo progresando por ellos. Tengo que ahorrar dinero para la educación de mis hijos y para que ellos tengan un mejor futuro.

¿Como crees tú que va a ser tu vida y tu negocio en unos meses más?

Yo soy muy positivo y optimista. Creo que ya paso lo peor y estoy muy motivado a comenzar a trabajar duro nuevamente. Estoy muy animado por las tendencias de la gente que está buscando irse de todos los boroughs de la ciudad de Nueva York y migrar a los suburbios de Westchester. Yo creo que el próximo año será mucho mejor que este.

William Raveis

Office: (914) 238-0505

65 King Street

Chappaqua, NY 10514

Email: Melvin.Ramos@raveis.com