Cafecito Con … Ray Sanchez – Superintendente del Distrito Escolar de Ossining

The “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) interview series spotlights Latino leaders, entrepreneurs and business owners in the Rivertowns community, their stories, challenges and successes. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

Ray Sánchez is an exemplary community leader. His dedication and contributions impact the daily lives of thousands of students and their parents. His strong yet compassionate leadership during the pandemic will shape the lives of the Ossining community and beyond, today and in the future.

Ray Sánchez es un líder comunitario ejemplar. Su dedicación y contribuciones impactan la vida diaria de miles de estudiantes y sus padres. Su liderazgo fuerte pero compasivo durante la pandemia moldeara las vidas de la comunidad de Ossining y más allá, hoy y en el futuro.

Aproximadamente el 60% de la comunidad de Ossining es Latino, y la mayoría de esta población proviene de Ecuador.

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Nací y me crie en Tarrytown pero mis padres son de Cuba y se vinieron a los Estados Unidos como adolescentes. Tengo 2 hermanos que viven en Nueva York.

Estudie en la universidad de SUNY Geneseo en Nueva York. Después de Geneseo, estudie en Teacher’s College en Long Island y luego saque un doctorado de la Universidad de Manhattanville.

Actualmente, vivo en Chappaqua con mi esposa Gabriela. Tengo 3 hijos, de 23, 7 y 5 años. Paso la mayoría del poco tiempo que tengo libre con mi familia y me gusta ir de excursión en familia. Hoy llevo casi 23 años trabajando en Ossining donde empecé a trabajar como profesor del cuarto grado.

Otros pequeños detalles sobre Ray incluyen su plato favorito, el arroz con pollo; el que cocina pero no muy bien y que como no tiene mucho tiempo para almorzar durante la semana, podrían encontrarlo en el Deli Village Villarina’s en Ossining.

¡Considerando que Ray no nació en Cuba, su español es impecable!

¿En qué consiste tu trabajo?

Llevo 7 años como superintendente escolar de Ossining. Como Superintendente me encargo de supervisar los ingresos y gastos escolares en Ossining, como también mejorar la calidad de las escuelas y administrar el personal y los maestros. Actualmente tenemos a 5,100 estudiantes que estudian en Ossining, cada uno con diferentes intereses y habilidades. Tengo que asegurarme que cada estudiante y sus padres, reciban el apoyo necesario. Los estudios son la prioridad. Y si los resultados de la escuela son buenos entonces los resultados de la economía local lo son también. Colaboro con nuestra comunidad para obtener los recursos que se necesiten. Trabando juntos podemos hacer más.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

El no tener a los estudiantes presentes en la escuela ha sido el mayor desafío. En este momento los estudiantes están en la escuela 2 días, y los otros 3 estudian remotamente. Si no tienen internet no pueden estudiar en línea. Nos hemos encargado de asegurarnos que cada estudiante tenga acceso al internet y que tengan computadoras. La salud mental también es una preocupación grande en la era de la pandemia. Es importante entender la situación particular de cada uno de nuestros estudiantes para prestar el apoyo dependiendo de las necesidades.

¿Podrías compartir uno o dos de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

Uno solo no tiene todas las respuestas y debemos colaborar en equipo para encontrar las respuestas. Siempre estoy aprendiendo, ya sea hablando con otras personas o leyendo. Una cualidad que para mi es una de las mas importantes es la humildad. Hay que ser humilde sea cual sea tu cargo.

¿Puedes comentarnos como te ha afectado en forma positiva la pandemia?

Nuestra comunidad se ha unido mas que nunca. También hemos descubierto que la tecnología ha dado oportunidades para que los padres participen más porque lo pueden hacer desde la casa.

¿Como crees tú que va a ser tu vida en unos meses más?

Espero que puedan regresar los estudiantes a la escuela

Ray ha recibido muchos premios por su servicio como Superintendente y por su servicio a la comunidad. El dice que todos los premios que ha recibido son no solo para el, pero para toda la comunidad y cada premio que reciben los hace sonreír

Esta semana, Ray será homenajeado por Latino U College Access (LUCA) con el Premio Fundador, por su compromiso a servir todos los estudiantes del distrito con enfoque en subir la barra y asegurar el éxito.