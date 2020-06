Cafecito Con . . . Rosa Ramirez

The “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) interview series spotlights the stories, challenges and successes of Latino entrepreneurs and business owners. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

My interview with Rosa Ramirez is a stark reminder of how devastating and disproportionate the impact of COVID-19 has been on small business owners. Honey Baked Ham, like so many small businesses across the River Town communities, is at great risk of closing permanently unless the community steps up their support. Please visit Rosa’s store to purchase a meal or to order a meal and donate it to a hospital, the National Guard or others who she is already supporting through donations.

Mi entrevista con Rosa Ramirez nos demuestra lo devastador y desproporcionado que ha sido el impacto de COVID-19 con los propietarios de pequeñas empresas. Honey Baked Ham, como tantos negocios de nuestra comunidad, corre un riesgo de cerrar permanentemente a menos que intensifiquemos nuestro apoyo. Por favor apoye el negocio de Rosa y compre una comida o haga un pedido para donarlo a un hospital, la Guardia Nacional u otras personas que Rosa ya está ayudando con sus donaciones.

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Nací y me crie en el Bronx. Soy hija de inmigrantes Dominicanos. Después de graduarme de la escuela secundaria en el Bronx, me inscribí en el ejército con el objetivo de obtener ayuda financiera para pagar mis estudios superiores. Pero me gusto y me quede con el ejército por 30 años, llegando a obtener el rango de Mayor. Por esta razón, recorrí el mundo entero, viví en Corea del Sur, Alemania, Kuwait y Afganistán. Fue en la base de Fort Bragg, Carolina del Norte, hace 30 años que descubrí mi pasión por la comida de la franquicia Honey Baked Ham. La compañía Honey Baked Ham tiene 60 años de existencia. Esta localizada primariamente en el sur (Virginia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, Georgia, Alabama, Tenesse, Missouri, etc). Siempre tenia un local cerca de las bases militares donde estaba estacionada.

Obtuve una licenciatura en la Universidad de Rutgers y un Master en Management y Master de Administración de Empresas en la Universidad de Maryland, fue ahí donde aprendí a manejar presupuestos y personal, pero es muy diferente cuando es tu propio negocio y dinero.

¿En qué consiste tu trabajo?

En noviembre de 2018, mi sueño de ser propietaria de una franquicia de Honey Baked Ham se convirtió en realidad. Mis clientes vienen de lugares tan lejanos como Nueva Jersey, Connecticut y Manhattan, no solo para comprar nuestro jamón, pero también las costillas, pollo, pavo, carne asada y una variedad de platos para acompañar los platos principales y postres.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

El impacto financiero que ha tenido COVID-19 ha sido devastador. El desafío más grande ha sido tratar de conseguir un préstamo para pagarle a mis 3 empleados, el arriendo y otros gastos.

¿Has aplicado para alguna ayuda gubernamental como el Paycheck Protection Program o EIDL (Economic Injury Disaster Loan)?

Aplique para el (PPP) Paycheck Protection Plan pero llene la solicitud incorrectamente la primera vez así que estoy tratando de aplicar nuevamente. Desgraciadamente los bancos parecen priorizar a los clientes más grandes. No quiero endeudarme más, por lo que no quiero aplicar a otros prestamos con intereses más altos.

Aquí tienen el link para el sitio web de la Administración de Pequeños Negocios en español, con orientación y recursos para préstamos para las pequeñas empresas: https://www.sba.gov/espanol

¿Como has cambiado tu estrategia para afrontar la crisis?

Antes de que comenzara la crisis de COVID-19, me di cuenta de la tendencia de que la gente empezaba a gastar menos y comencé a incrementar mis donaciones a hospitales y otros locales públicos para cooperar e incentivar a que probaran mi comida. Ahora la mayor parte de mi negocio es pedirles a los clientes que paguen para donaciones de comida para los que están en primera línea y almuerzos para la Guarda Nacional que se encuentra trabajando en el vecindario.

¿Podrías compartir con nosotros 3 consejos, en cuanto a medidas que has debido tomar, lecciones que te han servido, mecanismos que has descubierto y que te han ayudado a enfrentar la crisis o como has tenido que transformar tu negocio?

No te dejes llevar por el miedo y ten fe en Dios. La vida me ha enseñado que los cambios son inevitables. Uno tiene que aceptar el cambio, evolucionar y adaptarse. Aprender a hacer más con menos. Mantenerse positivo y con miras al futuro.

¿Comparte uno de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

Mis padres no tuvieron educación formal, siempre me inculcaron la importancia de la educación. Ellos siempre fueron luchadores y me enseñaron la importancia de nunca darse por vencido y encontrar soluciones para conseguir las metas que uno se propone.

¿Qué te motiva a seguir luchando todos los días?

Mis hijos me motivan a seguir luchando. Tengo dos hijos, un varón de 28 años quien trabaja conmigo y una mujer de 30 años. Mi hija trabaja como científica investigadora en el instituto de Albert Einstein.

¿Como crees tú que va a ser tu vida y tu negocio en unos meses más?

No quiero ser pesimista pero desgraciadamente debo $30,000 dólares en arriendo y otros gastos. Si no consigo el préstamo no sé qué voy a hacer.

The Honey Baked Ham Co.

57 N. Central Ave.

Hartsdale, NY 10530

Phone: 914-610-4267