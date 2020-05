Cafecito Con . . . Francisco Calderon

The “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) interview series spotlights the stories, challenges and successes of Latino entrepreneurs and business owners. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

My interview with Francisco Calderon, owner of ProSelectSecurity, reminded me of just how tough social distancing is for a community whose culture centers on collectivist values, physical displays of affection and socialization. However, as Francisco points out following the social distancing and other rules established by the CDC to protect ourselves and others from COVID-19 are crucial in beating the virus.

Mi entrevista con Francisco, propietario de ProSelectSecurity, una empresa que se dedica a los sistemas de seguridad y alarmas, localizada en Peekskill.

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Nací en Lima, Perú. Viví hasta los 11 años en un campamento Norte Americano en las montañas en la provincia de Tacna. Mi padre era médico para una corporación de cobre. Tengo 2 hermanos y tres hermanas y todos vinieron a vivir a los Estados Unidos en los mil novecientos noventas. Fui a la universidad en Perú y me gradué en ingeniería electrónica. Me vine a los Estados Unidos en el año 2000. Del 2001 al 2004, mientras trabajaba tiempo completo para una compañía de instalación de seguridad, obtuve un título en Electrical Technology del Westchester Community College. Del 2004 al 2014 trabaje para una empresa que fabrica terminales eléctricos. En el 2008 empecé mi empresa más como un pasatiempo y en 2014 me dediqué por completo al negocio.

Uno de mis hermanos es médico y se graduó de John Hopkins del departamento de enfermedades infecciosas. Mi madre fue enfermera. Tengo una hermana que es enfermera y sus dos hijas también lo son. Dos sobrinos que están estudiando medicina. Así que como puedes ver corre la medicina en la sangre de mi familia.

Estoy soltero y tengo dos hijos, Francisco (4 años) y Cristina (16 años) que viven con la mama.

¿En qué consiste tu trabajo?

Mi empresa se dedica a instalar una variedad de productos de seguridad electrónica – alarmas contra robos e incendios; alertas para monitorear los ancianos; Smart home; intercomunicadores; cámaras de seguridad; controles de acceso y más. Mis clientes incluyen residencias privadas y locales comerciales.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

Durante la crisis me he dedicado a la mantención y arreglo de los sistemas que ya hemos instalado. No hemos podido ir a las casas de nuevos clientes para hacer nuevas instalaciones.

¿Como has cambiado tu estrategia para afrontar la crisis?

A nivel profesional realmente no hay más que podamos hacer fuera de mantenernos en contacto con nuestros clientes ya que muchos de nuestros trabajos vienen por recomendaciones. A nivel personal, me mude a la casa de la madre de mis hijos para apoyar con los quehaceres de la casa. Estamos siguiendo todas las recomendaciones hechas por el CDC – dejamos nuestros zapatos y chaquetas fuera de la casa. Y más aún, dejamos nuestro dinero en efectivo en un lugar separado para que se ventile por 24 horas.

¿Podrías compartir con nosotros 3 consejos, en cuanto a medidas que has debido tomar, lecciones que te han servido, mecanismos que has descubierto y que te han ayudado a enfrentar la crisis o como has tenido que transformar tu negocio?

Edúcate sobre las recomendaciones de instituciones como el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) o expertos como mi hermano medico de John Hopkins. No crean todo lo que se ve en los medios sociales. La desinformación sobre el Coronavirus es abundante, y hay que tener mucho cuidado.

Aquí comparto el link para el CDC en español: https://www.cdc.gov/spanish/index.html

El leer y educarte sobre el coronavirus es importante pero aún más fundamental es seguir las instrucciones que te dan los profesionales médicos o expertos en este tema . Yo tengo suerte que puedo llamar a mi hermano para descartar lo que es rumor.

. Yo tengo suerte que puedo llamar a mi hermano para descartar lo que es rumor. Finalmente, será importante que las empresas como la mía estén preparadas para proteger a sus empleados y a sus clientes una vez que se abra la economía

¿Has aplicado para alguna ayuda gubernamental como el Paycheck Protection Program o EIDL (Economic Injury Disaster Loan)?

Aplique para el Paycheck Protection Plan pero todavía no he recibido dinero.

Aquí tienen el link para el sitio web de la Administración de Pequeños Negocios en español, con orientación y recursos para préstamos para las pequeñas empresas: https://www.sba.gov/espanol

¿Comparte uno de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

Mi padre siempre me inculco la importancia de respetar las reglas. Si no seguimos las reglas del CDC de cómo combatir el virus no vamos a poder salir adelante.

¿Qué te motiva a seguir luchando todos los días?

Lo más importante en mi vida son mis hijos – Cristina y Francisco

Mi padre de 94 años, quien vive en Arequipa Perú y sigue trabajando como médico y mi madre que falleció en el 2018 y me enseño que hay luchar siempre para salir adelante.

¿Como crees tú que va a ser tu vida y tu negocio en unos meses más?

Creo que vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad. Vamos a tener que continuar usando máscaras, lavarnos las manos y seguir practicando el distanciamiento social. Tenemos que confiar en que los científicos crearan medicamentos y tratamientos contra el coronavirus. ¡Tenemos que salir adelante, no tenemos otra opción!