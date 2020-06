Cafecito Con . . . Elmer Oliveros

The “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) interview series spotlights the stories, challenges and successes of Latino entrepreneurs and business owners. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

My interview with Elmer Oliveros, co-owner of Brothers Fish & Chips reminded me of a quote, “when you support small business, you’re supporting a dream.” Please make sure that you take out or donate a meal from this amazing restaurant and support los sueños of two talented chefs who are committed to their community.

Mi entrevista con Elmer Oliveros propietario de Brothers Fish & Chips, me recordó la importancia de el dicho, “cuando apoyas a una pequeña empresa, estás apoyando un sueño”. Por favor ordene o done una comida de este excelente restorán y apoye el sueño de dos chefs talentosos que están ayudando a su comunidad.

¿Qué significado tiene “Brothers” en el nombre de tu restorán?

Brothers tiene un doble significado. Mi hermano Kevin y yo somos propietarios. Y antes de adquirirlo en el 2008 yo ya trabajaba con el propietario del take out Fish & Chips y los clientes me llamaban “brother”. Entre los miembros de nuestra comunidad somos como hermanos.

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Nací en el Nororiente de Guatemala. Mis padres eran agricultores. El sueño de convertirme en chef y propietario de un restorán fue inspirado por mis padres. Mi madre siempre fue una cocinera excelente y mi padre siempre trabajo en restoranes. Crecí en Guatemala hasta terminar la secundaria y me vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. Desde joven me gusto trabajar en restoranes, a pesar de que las jornadas fueran muy larga. Comencé en el take out Fish & Chips en el 2008 y 2 años después lo compramos entre mi hermano y yo. En el 2015 nos expandimos y añadimos el restorán y bar. En el 2016 decidí agregar un menú de mariscos. A pesar de que he tomado clases que me han ayudado con la operación del restorán, no tengo una educación culinaria y todo lo que hago en la cocina viene de mi pasión y años de práctica. Nuestro menú cambia con las estaciones y nuestros ingredientes vienen de productores locales y regionales. El menú consiste en no más de una docena de platos simples. Tenemos vinos de alta calidad y organice un “tasting menú” que cambia todos los días.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

Gracias a Dios tenemos una clientela diversa y leal que nos ha prestado apoyo durante la contingencia. Teníamos ahorros en caso de que se nos presentara una crisis, aunque nunca nos habíamos imaginado que estaríamos mas de un mes sin poder operar. Lo más difícil ha sido cortar la jornada de nuestros empleados sabiendo que ellos y sus familias dependen del trabajo que les damos.

¿Como has cambiado tu estrategia para afrontar la crisis?

La crisis del COVID-19 me enseño lo vulnerable que es esta industria. Menos mal, que antes de la crisis ya teníamos la opción y experiencia con el take out. Siempre supimos la importancia de invertir en un website y de estar presente y en comunicación constante con nuestros clientes. El cambio fue en enfocarnos en la donación de comidas para nuestra comunidad, parte de estas comidas fueron donaciones de clientes, pero muchas otras fueron donaciones gratis por parte nuestra. La voluntad de los clientes que ordenaron comida para donarla a trabajadores de la salud fue impresionante. En abril cocine más que nunca y esto me ayudo a superar la crisis.

¿Podrías compartir con nosotros 3 consejos, en cuanto a medidas que has debido tomar, lecciones que te han servido, mecanismos que has descubierto y que te han ayudado a enfrentar la crisis o como has tenido que transformar tu negocio?

Al ser propietario de un pequeño negocio, uno no solo debe cuidar a sus empleados pero es un deber involucrarse con la comunidad y organizaciones locales, no solo cuando uno los necesite pero también ayudar cuando ellos necesiten.

Nuestros clientes siempre nos han apoyado y durante COVID nosotros hemos tenido que apoyar a muchos de nuestros clientes

¿Has aplicado para alguna ayuda gubernamental como el Paycheck Protection Program o EIDL (Economic Injury Disaster Loan)?

Lamentablemente Brothers Fish & Chips no califico por tener propietarios en el payroll que no son documentados.

¿Comparte uno de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

Mi padre siempre nos ha inculcado la importancia de ahorrar para tiempos difíciles. De mi madre herede el lado gastronómico y de mi padre la parte financiera, él siempre fue más consiente y un buen administrador de las finanzas.

¿Qué te motiva a seguir luchando todos los días?

COVID me puso los pies en la tierra. Antes de la crisis, estábamos en nuestros mejores momentos. Las mesas estaban reservadas con un mes de anticipación y el 16 de marzo, todo cambio, Open Table nos envió más de 100 cancelaciones. Nunca volveré a tomar las cosas por sentado, en un momento pensé que el negocio no sobreviviría.

¿Como crees tú que va a ser tu vida y tu negocio en unos meses más?

Yo soy muy positivo, confió en el trabajo que hago; me siento seguro yo creo que voy a estar bien. Ahora más que nunca necesitamos comer bien y saludable. Esta tendencia está a nuestro favor y vamos a ver qué pasa. Por ahora seguimos con take out y en dos semanas abriremos con las reglas de COVID-19.

¿Cuál es tu plato favorito? Difícil pregunta, pero creo que elegiría el pulpo en su tinta, con arroz.

Brothers Fish & Chips

172 N Highland Avenue

Ossining, NY 10520

914.488.5141

https://brothersfishandchips.com/