Village of Sleepy Hollow Block Party & Haunted Hayride Postponed

Due to inclement weather, the block party and Haunted Hayride scheduled for tomorrow, Friday 10/20/2023 in the Village of Sleepy Hollow has been postponed to next Friday, 10/27/2023.

**Ticket holders for 10/20/2023 will be honored on 10/27/2023 for the same times.

For refunds, contact 914 366-5103 or 366-5144 or email

Finance@sleepyhollowny.org

For Saturday, 10/21/2023.

All schedules remain the same

****************************************************************

Actualización para la Block Party del viernes y el Haunted Hayride de Octubre 20, 2023

La fiesta de barrio y Haunted Hayride programada para el viernes Octubre 20, 2023se aplazo para el próximo viernes Octubre 27, 2023 debido a las inclemencias del tiempo.

Los que tienen las entradas para el Hayride (tickets) para el Octubre 20, 2023serán transferidos para Octubre 27, 2023, a la misma hora.

Para reembolsos, comuníquese al 914 366-5103 o 366-5144 or email: Finance@sleepyhollowny.org



Para el sábado Octubre 21, 2023

Todos los horarios siguen siendo los mismos.