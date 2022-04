Ganadora de la Beca Hispana de Sleepy Hollow – Jaceline De Jesus

An English language version of this article can be found HERE.

La familia Carpinone, propietaria de la funeraria Dwyer & Michael’s Funeral Home en Tarrytown, ha establecido una beca para estudiantes hispanos de Sleepy Hollow High School. Este es el primero de seis ensayos escritos por los ganadores de las becas.

Crecer como hispana en un pueblo junto al río ha sido toda una experiencia. He pasado por altas y bajas. Cuando vine por primera vez a Tarrytown, me encantó, pensé que era un pueblo hermoso, pequeño y seguro. Con excelentes escuelas que brindan la oportunidad de una educación gratuita a los estudiantes residentes de Tarrytown. Socialmente, la gente es agradable, se sonríen unos a otros, lo cual es algo que no me esperaba porque en mi tierra no solemos saludar a la gente sin conocerlos o así de la nada, pero se sintió bien, yo me sentí bien.

Venir de un lugar hispano sin saber inglés fue uno de mis mayores miedos. A pesar de que era una estudiante de alto honor en Puerto Rico, todas mis calificaciones bajaron una vez que comencé la escuela aquí en los Estados Unidos. Quería volver a Puerto Rico. Al menos allá yo tenía planes, sabía a qué universidad quería asistir, qué quería estudiar, en qué clínica podía empezar a servir de asistente en mi futuro trabajo, pero todo eso se había ido cuando llegué aquí. Me sentía perdida cuando se trataba de la escuela y las tareas que tenía que completar aunque no entendía ni una palabra.

Solo con el tiempo y el apoyo de mi familia, maestros y amigos comencé a mejorar mis notas. Me tomó un tiempo aprender inglés porque en casa mi familia y yo solo hablábamos español e incluso mis amigos también me hablaban en español. No fue hasta que me colocaron en cursos avanzados que me di cuenta de que todo mi esfuerzo y sacrificio no había sido en vano y de que estaba mejorando académicamente. Estas experiencias no se comparan con los residentes no hispanos porque ellos no han pasado la lucha de tratar de encajar en una sociedad en la que es totalmente diferente a la tuya. Como por ejemplo cuando comienzas a vestirte como ellos, actuar como ellos, y hasta escuchar su música lo cual no está nada mal, pero es una cultura que te ves obligado a adoptar al venir a un nuevo país y te das cuenta que vas olvidando tus raíces. Cambios que nosotros como hispanos tenemos que pasar mientras que los no hispanos no.

Después de cuatro años de vivir aquí, estoy agradecida porque ahora soy bilingüe y tengo la oportunidad de encontrar mejores trabajos al saber dos idiomas y por eso me considero afortunada de estar aquí y saber de lo que soy capaz y hasta dónde puedo llegar para alcanzar mis metas. Sé que quiero ir a la universidad, graduarme y encontrar un buen trabajo que me haga feliz con futuro prometedor.

Jaceline De Jesús nació y creció en San Juan, Puerto Rico. Se graduará de Sleepy Hollow High School en junio y está considerando Mercy College, Manhattan College, New York Institute of Technology y Pace University. Ella planea estudiar ciencias veterinarias.