Ganadora de la Beca de la Familia Carpinone – Reyshel Guzmán 

La familia Carpinone, propietaria de la funeraria Dwyer & Michael’s Funeral Home en Tarrytown, ha establecido una beca para estudiantes hispanos de Sleepy Hollow High School. Este es el primero de seis ensayos escritos por los ganadores de las becas.

Al emigrar a un nuevo país, la vida cambia en menos de un segundo. Sentí que nadie entendía mis emociones y nunca me adaptaría a un nuevo país. Ignoré los comentarios negativos como “No eres amigable”. Me gustaba no tener amigos, ni drama, ni estrés. Esta experiencia me enseñó a nunca rendirme y mantener la cabeza en alto.

Mi primer día de clases fue uno de los más difíciles ya que no sabía dónde estaba, ya que estaba sentada sola y todos me miraban fijamente. Ese día conocí a mi profesora de gimnasia, la Sra. King, me dijo que me sentara con ella. La primera vez que la vi supe que iba a ser mi ángel porque parecía muy agradable. Me motivó diciéndome que no necesitaba a la gente y que estaba bien estar solo. Le preguntó a alguien que era dulce y que pensó que sería una buena persona conmigo para que pudiera traducir lo que decía la maestra y ser mi amiga. Cuando mi maestra le pidió que fuera mi amiga me sentí bien, pero también avergonzada. No esperaba que Chrisladia fuera mi amiga. Pensé que después de que la maestra se fuera, ya no me hablaría más. Esto me llamó la atención porque, aunque no entendía el idioma que hablaba la maestra, todavía me sentía cómoda estando o hablando con ella. Mi maestro me enseñó a no preocuparme por las opiniones de la gente. Además, mi nueva amiga Chrisladia me ayudó a convertirme en una mejor persona y a ser positiva al decirme siempre que ignorara cualquier cosa negativa. Chrisladia era la única amiga que tenía y todo comenzó desde la traducción hasta pasar el rato todos los días.

Chrisladia siempre estuvo ahí para mí sin importar lo que los demás pensaran de mí. Ella siempre decía: “Mientras creas que algo está bien, nada más debería importar”. Eso me ayudó a ser yo misma. Durante el año, los estudiantes comenzaron a conocerme más por lo que realmente era e hice un par de amigos. Después de sentirme feliz por unos meses, comencé a sentirme sola ya que perdí a todos mis amigos porque no nos hablábamos durante el verano. Perdimos contacto ya que no pasé el verano en Nueva York. Cuando regresé de la República Dominicana, solo tenía a esa amiga y maestra, Chrisladia y mi profesora de gimnasia. Esa vez me di cuenta de quiénes eran las personas que necesitaban ser parte de mi vida. Decidí no darle más oportunidades a la gente porque al final, yo era la única herida ya que todos dejaron de hablarme solo porque estaba fuera del país. Aunque me sentí triste y sola de nuevo, me mantuve positiva. No necesitaba que me aceptaran para seguir adelante.

Después de esta experiencia, comencé a ser yo misma y a amarme por lo que era en esta villa tan hermosa, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es un pueblo lleno de personas amables y unidas. Todo lo que me importaba y todavía me importa es mi educación y seguir adelante. Hubo una mañana en la que me desperté y quería pensar diferente. Así que decidí ignorar todo lo malo y no preocuparme por las opiniones de los demás. En otras palabras, hice lo que mi corazón me dijo que hiciera y solo hice lo que pensé que era correcto. Esto es algo significativo para mí porque aprendí mi valor y seguir adelante sin importar lo que pase. Junto con eso también me encontré y con esto quiero decir que encontré mi verdadero yo, esto es importante ya que descubrí que era una persona positiva, algo que no sabía. La gente siempre debe hacer lo mejor que pueda, tratar de encontrar cosas diferentes para sí mismos y simplemente tratar de convertir cualquier cosa negativa en positiva.

Todo esto me llama la atención porque al principio sentí que no iba a poder adaptarme a las cosas nuevas, pero aprendí que nada es imposible. Solo necesitaba creer en mí mismo y hacer todo lo posible para lograr mi objetivo. Algunas expectativas que tengo para mi futuro son tener éxito y lograr todas mis metas, como comprarme una casa para mí y para mi mamá, terminar la universidad y ser siempre positiva.