Ganadora de la Beca de la Familia Carpinone  – Leslie Casana 

An English language version of this article can be found HERE.

Crecer en una familia latinx de habla hispana me presentó una base cultural diversa. Sin embargo, ir a la escuela fue un reto. Luché por adaptarme y aprender conceptos en un idioma que apenas conocía. Sin embargo, crecer hispana en Sleepy Hollow ha sido gratificante porque vivo en un pueblo diverso que respeta todas las culturas y está libre de prejuicios. Tuve la suerte de estar inscrita en una escuela que ayuda a las personas con desventaja cultural y económica. Al convertirme en parte de la comunidad ENL (Inglés como Nuevo Idioma) a una edad tan temprana pude hablar inglés con fluidez y aprender sobre la paciencia y cómo se necesita tiempo para desarrollar nuevas habilidades.

Como mujer latina de primera generación, he enfrentado desafíos, al igual que mi familia y comunidad. Mi madre tenía que mantener a mis dos hermanas menores y a mí. Me han dado la responsabilidad de cuidar a mis hermanas menores; Soy la mayor y vengo de una familia con una fuerte cultura hispana. Ha sido una experiencia muy gratificante ver crecer a mis hermanas. Además de criar a mis hermanos, también trabajé como tutora de niños más pequeños para ayudar a mi madre con las cuentas. Ha sido difícil encontrar un equilibrio entre mi vida personal y académica, pero he logrado perseverar y mantener un promedio GPA sólido. Hay mucha presión cuando se trata de mi educación porque se espera que sea la mejor. Sé que al continuar mi educación, podré perseguir mis metas. Quiero mostrarles a mis hermanas menores que la educación es vital y que, si trabajan duro a pesar de los desafíos que enfrentan ahora, podrán alcanzar sus sueños, sin importar cuán pequeños o grandes sean.

Ser latina me ha enseñado lo afortunada que soy de ser bilingüe y de valorar mi herencia dominicana. Estoy complacida con mi habilidad para comunicarme en español ya que me permite entablar más relaciones y ayudar a otros cuando sea necesario. He aprendido que el arduo esfuerzo vale la pena y que, a pesar de los desafíos que la vida me presenta, estar rodeada de mi amorosa familia hispana hace que todo valga la pena.

Agradezco que me hayan considerado para la Beca de La Familia Carpinone porque me ayudará a lograr mis metas educativas y hará que mis futuras ambiciones sean aún más alcanzables.