Una nueva integrante en la familia: una experiencia que cambió sus vidas

For an English version of this article, please click HERE.

Una Familia, la cual reside en Sleepy Hollow, con la ayuda de Kidsave está alojando a una niña de Colombia. Su nombre es Violeta, tiene 10 años, y se va a quedar 5 semanas. Pero, la idea es que la familia termine adoptándola.

La organización Kidsave ayuda a niños mayores, los cuales están en cuidado temporal, y huérfanos a encontrar familias permanentes en Estados Unidos, y en otros lugares del mundo. Estos chicos han estado en cuidado temporal, (Foster Care), por varios años; sus padres no se hacen cargo de ellos, por lo tanto el sistema trata de bridarles ayuda. Summer Miracles es un programa internacional de alojamiento solo para niños mayores, los cuales desesperadamente necesitan una familia. Afortunadamente, después de varios años, el 80% de estos chicos fueron adoptados. Estos niños necesitan amor y atención, porque si no la gran mayoría pueden correr el riesgo de ser desempleados, o terminar en situación de calle.

Cuando se enteró de la maravillosa experiencia que su amiga tuvo con unos niños de Kidsave, Rebecca Heck y su esposo decidieron intentar alojar a uno de estos niños. Principalmente ellos querían adoptar, debido a que tuvieron a su hija muy tarde para poder tener otro, además les gustaba la idea de que sea un niño mayor. Si bien tuvieron algunas dudas, como por ejemplo, ¿Tendremos espacio en nuestra vida para otro niño? Ellos también tenían este pensamiento de que capaz hay un niño para ellos, que ya nació, y los está esperando.

Después de tomar esta decisión entraron a la página web de Kidsave. La organización ahí te empareja con un niño que cumple con tus expectativas y que puede ser bueno para tu familia; ellos querían principalmente una niña. La familia quería alojar durante el invierno, pero no había una niña para ellos. No fue hasta el verano que sus vidas cambiaron cuando llegó Violet.

Al Principio fue más difícil de lo que esperaban, principalmente por la barrera lingüística, ya que la única integrante de la familia que sabe un poco de español es Lorelei, la hija de Rebecca. El otro inconveniente, era que Violet era muy tímida y tampoco parecía dispuesta a abrirse con ellos. Por lo tanto, fue bastante difícil lograr que ella salga de su caparazón.

La primera vez que se conocieron, la verdad no fue un grandioso encuentro, debido a que el avión de Violet llegó a JFK a las 2 AM, y terminaron llegando a su hogar a las 4 de la mañana; así que todos estaban cansados. Aparte de esto, durante los primeros días Violet comía muy poco, y rechazaba la gran mayoría de las comida; también tenía mucho ego. Pero ella eventualmente comenzó a sentirse un poco más relajada, y su mala actitud se fue borrando. Desde entonces cada día se siente mucho mejor y más feliz.

Si bien Rebecca y su esposo no saben mucho español, ellos están esforzándose en aprender algunas palabras. A su vez, Violet quiere aprender y mejorar su inglés; sabe algunas expresiones y palabras. A su vez, la familia quiere darle la oportunidad de tener su idioma presente, por ejemplo si miran una película la ven en español con subtítulos en inglés; esto hace que Violet tenga un “descanso del inglés”, y que la disfrute. Ella también va al campamento de verano, en donde hay un consejero el cual es bilingüe, entonces ella tiene alguien con quien hablar. La pareja entiende que es difícil estar en un país donde la gran mayoría habla otro idioma.

Para preparase para la llegada de la niña, la pareja tuvo que asistir a unas clases, donde aprendieron a entender la situación de estos niños, y cómo reaccionar ante ciertos comportamientos que puedan tener debido al posible trauma que pasaron. Ellos tenían que estar listos para cualquier inconveniente; por suerte Violet no presento ninguno de ellos.

Cada niño es diferente y en nuestro caso, teníamos una lista de todos los posibles comportamientos o problemas, y ninguno de ellos se presentó — Rebecca

Su hija, Lorelei, sabía de la llegada de Violet; ella fue parte de la conversación. La niña estaba emocionada de tener a alguien nuevo en la casa, le gustaba la idea de tener una nueva amiga. Ambas juegan juntas y se comportan como hermanas.

Rebecca aprendió que esta experiencia puede ser más complicada de lo que uno espera, esto es debido a la diferencia de idiomas. Porque cuando querían tener una conversación seria, era muy complejo hacerlo con un traductor en la mano. Sin embargo, fue una aventura que valió la pena, ya que aprendió más de su propia familia cuando en ocasiones fueron forzados a tener conversaciones profundas y directas, cuando se presentaba un conflicto. Ellos tienen 5 semanas con Violet, así que necesitar resolver cualquier problema, y seguir adelante.

La familia está tratando de formar un vínculo con ella en estas 5 semanas. El día cuando Violet quería aprender a andar en bicicleta, la familia sintió que era posible formar una relación con ella. Aparte, lo mejor es que cada día se va abriendo más y está confiando en ellos.

Lo que Rebecca les recomienda a las personas que piensan adoptar o alojar, es que esperen cualquier cosa.

Tengan en cuenta de donde vienen ellos. La clave es entender su situación— Rebecca.

KidSave tiene las siguientes metas para estos niños: que vengan y que tengan un respiro de los problemas que puedan llegar a tener en Colombia, que pasen un hermoso verano, que puedan relajarse y jugar con otros niños. Y principalmente, que puedan encontrar una familia permanente. También la organización, realiza eventos como picnics, en donde organizan juegos y actividades; también ahí las familias pueden conocer a los jóvenes. Coordinadores de la comunidad de voluntarios locales, y familias ayudan a juntar fondos; también recomiendan que se adopten a los niños a través de la comunidad, o por las redes.

Pueden buscar más información sobre Kidsave en kidsave.org.