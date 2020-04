Cafecito Con. . . Carlos Tacuri

I am excited to bring you our third “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) interview spotlighting the stories, challenges and successes of Latino entrepreneurs and business owners. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

Carlos Tacuri, owner of CET Painting, is an exemplary representation of the large community of Ecuadorians living in Ossining. Carlos’ story of perseverance, resilience and the desire to get ahead is common among many Latino immigrants who live in the River Towns. It is folks like Carlos who make Latinas like me glow with pride.

Mi entrevista con Carlos, propietario de CET Painting en Ossining me hizo recordar los atributos y valores comunes que definen y distinguen a los inmigrantes Latinos que viven en nuestra comunidad – la perseverancia, la determinación y finalmente, la superación y el sacrificio en la búsqueda de un mejor futuro para sus familias. El objetivo de esta columna es celebrar el esfuerzo y los logros de Latinos como Carlos.

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Nací en Ecuador y vengo de una familia muy humilde de campesinos. Llegue a este país a los 17 años. Ya llevo 18 años viviendo aquí. Empecé trabajando para una empresa que se dedicaba a pulir e instalar pisos de madera. En ese tiempo no hablaba ingles y los jefes eran americanos prácticamente nos comunicábamos a señas. Después de 3 años viviendo aquí, a los 20 años y con un ingles muy limitado, comencé con mi empresa de pintura, CET Painting. Vivo en Ossining junto a mi esposa y 2 niñas gemelas de 12 años.

¿En qué consiste tu trabajo?

Mi empresa realiza varios tipos de trabajo de pintura que solicitan nuestros clientes. La gran parte de los trabajos son de residencias privadas y más o menos el 10% son trabajos en locales comerciales. Pintamos exteriores e interiores y pisos de concreto en los garajes y también pintamos decks y gabinetes de cocina. Tengo algunos clientes latinos pero la mayoría son americanos. Hoy tengo 12 trabajadores en mi empresa y yo me dedico al manejo de la empresa, hago los presupuestos de trabajo y las ventas.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

La crisis nos ha traído terribles consecuencias a la empresa ya que es considerada no esencial. Básicamente llevamos casi dos meses sin hacer negocios. Mi enfoque ha sido en ayudar a mis trabajadores en lo que se pueda. Estoy en comunicación constante preguntándoles como están y tratando de brindarles apoyo. Les he ayudado a aplicar para fondos de desempleo.

¿Como has cambiado tu estrategia para afrontar la crisis?

Al principio quede paralizado. ¡No sabía que hacer! Con el tiempo me di cuenta de que la crisis nos brinda la oportunidad de implementar cosas nuevas que antes no tenía el tiempo de desarrollar. Me he enfocado en ofrecer un servicio excepcional utilizando nuevos sistemas digitales. Por ejemplo, estoy haciendo presupuestos virtuales. Así estaremos listos para partir cuando podamos abrir el negocio. Esta es una nueva modalidad que no existía antes de la crisis. También estamos presente y activos en todas las plataformas sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otras.

¿Podrías compartir con nosotros 3 consejos, en cuanto a medidas que has debido tomar, lecciones que te han servido, mecanismos que has descubierto y que te han ayudado a enfrentar la crisis o como has tenido que transformar tu negocio?

Mantener la calma ha sido primordial. No podemos dejar que la crisis nos haga quebrantar.

ha sido primordial. No podemos dejar que la crisis nos haga quebrantar. Mantenerse en plan de aprendizaje – muchos están ofreciendo clases y seminarios virtuales gratis. Creo que hay que tomar ventaja de esta oportunidad como lo he hecho yo.

– muchos están ofreciendo clases y seminarios virtuales gratis. Creo que hay que tomar ventaja de esta oportunidad como lo he hecho yo. Mantenerse en contacto con clientes y otros dueños de negocios así sean competidores, creo que de esa manera podemos intercambiar ideas para salir fortalecidos de esto.

¿Has aplicado para alguna ayuda gubernamental como el Paycheck Protection Program o EIDL (Economic Injury Disaster Loan)?

Aplique al Programa de Protección de Pago de Cheques (PPP) de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) a través de mi banco y hoy recibí el préstamo, va a ser de mucha ayuda. Lo bueno es que, si una empresa puede comprobar que el préstamo se utilizó para el pago de sus empleados, el préstamo seria perdonado.

Aquí tienen el link para el sitio web de la Administración de Pequeños Negocios con orientación y recursos de préstamos para pequeñas empresas en español: https://www.sba.gov/espanol

¿Comparte uno de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

Perseverancia – El tener las ganas de salir adelante ha sido un principio que me ha guiado en mi vida personal y profesional. Y este principio me ayudo a sobrevivir la crisis del 2008 y me ayudara a sobrevivir esta crisis.

¿Qué te motiva a seguir luchando todos los días?

Mis hijas, mi familia y las ganas de seguir luchando y el no dejarme quebrantar.

¿Como crees tú que va a ser tu vida y tu negocio en unos meses más?

El futuro en este momento es muy difícil de predecir. No sabemos cuándo va a terminar esta situación y como vamos a quedar. Sin embargo, yo creo que, si se aprende de la crisis y se siguen aplicando las lecciones después, se puede salir más fuerte que antes.

CET Painting

(914) 615-1415

https://cetpainting.com