Op-Ed: Proyecto de Protección de Inquilinos de Hackley

Si su dueño le está tratando injustamente y si necesita ayuda o si no tiene los recursos necesarios para un abogado, por favor nos contacta. Nosotros hablamos español y inglés, y ayudaremos todos, independientemente de antecedentes, gratis. Podemos ayudarte con problemas como:

Amenazas de desalojo

Reprogramación de pagamentos debido a pérdida de trabajo o cambio en estado financial

Falta de calefacción o agua caliente

Infestación de roedores o insectos

Otras problemas que ponen su salud o situación financiera en peligro

Nosotros somos estudiantes de la escuela Hackley que tenemos la intención de ayudar a inquilinos que tienen dificultades con sus dueños. Yo comencé este proyecto después de leer un artículo de CNN que explicó cuántas personas fueron amenazadas con desalojo de sus hogares o falta de necesidades básicas, como el agua caliente o protección de roedores o insectos. En muchos casos, duenos rompen la ley, que están aprovechando de los inquilinos que no comprenden las protecciones que tienen.

Las leyes locales de bienes raíces tienen protecciones para inquilinos y pautas estrictos que los dueños tienen que seguir debajo de esas circunstancias. Desafortunadamente, en muchos casos, los inquilinos no están conscientes de las protecciones locales de los bienes raíces, no entienden bien el inglés, y/o no pueden conseguir un abogado. Como resultado, los dueños pueden intimidar o aprovecharse de los inquilinos y explotar sus derechos a quedarse en una casa.

Después de leer el artículo de CNN, investigué este tema mucho y me di cuenta que los inquilinos necesitan ayuda para entender y luchar por sus derechos. Entonces, me puse en contacto con clínicas legales para aprender de sus experiencias.

Hace un mes, nos asociamos con los Servicios Legales de Hudson Valley, quienes le brindarán asesoramiento legal gratuito. Somos fluido en inglés y español, y podemos ayudar a todos. Hemos trasladado documentos para que hispanohablantes que tienen las dificultades con el inglés pueden entender que son protegidos de la evicción y otras amenazas de sus dueños. Nosotros tenemos un poderoso y trabajador equipo, y vamos a hacer todo lo posible para solucionar su problema y ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero. También vamos a reducir su estrés financiero.

por favor contáctenos para obtener ayuda gratuita

alefkovits@students.hackleyschool.org

917-733-2387