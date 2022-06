Ganadora de la Beca para Estudiantes Hispanos de Sleepy Hollow – Paula Ticona

An English language version of this article can be found HERE.

Creciendo en los Rivertowns no fue fácil, pero tuve muchas lecciones valiosas. Afortunadamente pude experimentar diferentes ambientes alrededor de Hudson Valley. Me ha enseñado a valorar mi identidad como hispana y también a mí misma. Una buena parte de mi vida estuvo en Ossining. Pude sentirme unida con los demás debido a la diversidad. También conozco a otras personas que luchan con las mismas cosas que yo, tal como poder ayudar a mis padres a traducir y volverse independientes a una edad temprana. Como persona de primera generación, era bastante difícil ver las cosas como un niño criado por padres estadounidenses.

Más tarde me mudé a Irvington y me di cuenta de que no me sentía cómoda con el nuevo entorno en el que me encontraba. Aún así logré aprender más y adaptarme un poco. A pesar de que me aceptaron, todavía sentía que no pertenecía allí. En un momento me dio vergüenza ser HISPANA. Creo que reconocer mi vergüenza ha creado un gran conflicto interno, aunque ya no me sentía unida, me sentía perdida sobre quién era yo. Querer encajar en la cultura estadounidense y querer repudiar la mía. Podría decir que fue una etapa de mi vida en la que me perdí. Más tarde, en mi segundo año, pude mudarme a la escuela secundaria Sleepy Hollow. Al venir aquí pude ver diferentes lados de la vida. Me enseñó a aceptar quién soy y mi cultura. Ver a otras personas orgullosas de su país me hizo creer en el mío.

Creo que lo más singular de ser latina es saber apreciar diferentes entornos, porque en su conjunto somos exploradores en los que aprendemos de los nuevos lugares que encontramos y cómo valoramos esos movimientos especiales. También el hecho de que somos capaces de entender otras luchas no solo en inglés sino en español. Ciertamente diría que ser hispano no es algo que cualquiera pueda experimentar. Ver a mi comunidad me ha inspirado a ser más fuerte y único. Me inspiró a ser alguien que ayuda a otros que están luchando con las mismas cosas contra las que yo solía luchar. En el futuro, me encantaría ser alguien que inspirara a otros hispanos. Sabiendo que si yo lo estoy haciendo tú también puedes.