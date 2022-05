Ganadora de la Beca de la Familia Carpinone  – Ashlee Molina

An English language version of this article can be found HERE.

La familia Carpinone, propietaria de la funeraria Dwyer & Michael’s Funeral Home en Tarrytown, ha establecido una beca para estudiantes hispanos de Sleepy Hollow High School. Este es el primero de seis ensayos escritos por los ganadores de las becas.

Desde que me incorporé al programa de Dual Language, rápidamente me asenté y me sentí cómoda. Me sentí incluida, y la comunidad no podría haber sido más acogedora. Nunca he conocido a personas que han visto a los hispanos como una minoría, sino que mi nacionalidad fue vista como impresionante. El patrimonio de todos contribuye a su personalidad y a quiénes crecen y no me gustaría cambiar la mía por otra.

Creo que todo el mundo necesita un poco de especias en su vida. Eso es lo que mi herencia ecuatoriana es para mí. La comida, la ropa, la música, todo ha sido grabado en mis huesos y me seguirá donde vaya. Hay ciertas peculiaridades en la herencia ecuatoriana, pero estas peculiaridades son compartidas con toda la comunidad hispana. De ser llamado mija a las grandes fiestas familiares que duran hasta las 3 de la mañana, a cómo mi abuela me persuade de que VaporRub cura todo. No he visto una herencia o comunidad similar a la de origen hispano.

Aprendí de una edad muy joven que todos en mis reuniones familiares eran familiares, incluso si no eran parientes de mi sangre. Rápidamente llegué a la conclusión de que debía tratar a todos con amabilidad y tratar a mis amigos como si fueran familiares. También me enseñaron a proteger y abogar por mi propia, y lo he hecho. Como presidente de la Organización de Estudiantes Latinoamericanos, he abogado por un aumento de hispanos en clases aceleradas. Quiero que los hispanos se sientan cómodos en su ambiente, cómo me sentí mientras crecía en este pueblo llamado Sleepy Hollow.

La identidad siempre ha sido un tema delicado, pero ser latina definitivamente me ha formado en quien soy hoy. Soy un optimista de diecisiete años que quiere perseguir la ley en el futuro. Me dieron el regalo de ascendencia hispana, y estoy orgulloso de saber que algún día será un modelo para todas las jóvenes hispanas que lo necesitan. No me malinterpreten, he experimentado los desafíos discriminatorios de ser latina, pero ninguno de ellos tomó lugar en este pueblo. Como mujer hispana, he podido traducir fluidamente del inglés al español y viceversa, especialmente en mi trabajo. Sé que, en otras partes del mundo, voy a experimentar desafíos, pero Sleepy Hollow y mi herencia me han dado forma para ser feroz con cada obstáculo que me encuentre. Agradezco a todos por eso.