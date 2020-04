Cafecito Con . . . Jessica Mejias of Los Andes Bakery

In our continuing effort to serve the large and growing Latino community in the River Towns, we launched this new column called “Cafecito Con . . .” (Coffee with…) spotlighting Latino entrepreneurs and business owners, their stories, challenges and successes. If you know someone who might benefit from the column, please share it. If you know someone we should consider profiling, please contact Lucia Ballas-Traynor at ballastraynor@gmail.com.

This time I interviewed the owner of one of my favorite pastry shops in the area, Los Andes Bakery. I am Chilean and grew up with empanadas, dulce de leche cakes and pastelitos (pastries) like those you can find here!

Mi entrevista con Jessica, propietaria de Los Andes Bakery en Sleepy Hollow me hizo recordar el mensaje escrito por el gran físico y pensador Albert Einstein en 1955 sobre cómo superar las crisis:

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”

Como podrán apreciar con la entrevista con Jessica, la crisis del COVID-19 nos ha forzado a todos a reevaluar y adaptar nuestros valores, actitudes y rutinas que teníamos anteriormente.

Cuéntame quién eres tú y te pido que hagas un pequeño relato de tu vida

Mi esposo Francisco y yo somos chilenos y llegamos a Tarrytown en 1984. Fundamos Los Andes Bakery ya hace 30 años en 1991 y ahora tenemos 3 panaderías, todas con el mismo nombre – una en Nueva Jersey, una en Peekskill y esta que está localizada aquí en Sleepy Hollow. Tenemos 3 hijos adultos.

¿En qué consiste tu trabajo?

Francisco maneja la parte de finanzas del negocio y yo me ocupo del funcionamiento del negocio y del servicio al cliente. Todos nuestros productos son artesanales. Vendemos pan, pasteles, empanadas y preparamos otros postres tradicionales de Chile que le gusta a todos los Latinos que es la mayoría de nuestro público. Nuestros productos son para el gusto del paladar latino y por supuesto también americano.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos durante la crisis del COVID-19?

Nuestras prioridades en este momento son el mantenernos saludables junto a nuestros trabajadores y poder mantener nuestros ingresos y los de la gente que trabaja para nosotros. Como puedes imaginarte esto se hace muy difícil, pues tenemos por lo menos el 40% menos en ventas. Hemos reducido el número de horas de trabajo para cada empleado para poder seguirles pagando el salario. Me enfoco en mantener la calma mientras todos alrededor la pierden.

¿Como has cambiado tu estrategia para afrontar la crisis?

Como te conté, la mayoría de nuestros clientes son Latinos y nuestras idiosincrasias son diferentes a las del americano. A los Latinos nos encanta reunirnos y hacer vida social. Tengo que ponerme pesada y recordarles que tienen que guardar distancia y que no pueden quedarse por largos ratos como solían hacerlo. Hay veces que los clientes no entienden. Algunos de nuestros clientes arriendan una habitación donde no se permite cocinar ni hacer un café. Estamos aquí para servirles a ellos y a todos que gusta nuestros productos. Es difícil cambiar la rutina. Algunos de los cambios que hemos hecho son que clientes llamen previamente y hagan su orden por teléfono o por internet y entrega a domicilio a través de Uber Eats.

¿Podrías compartir con nosotros 3 consejos, en cuanto a medidas que has debido tomar, lecciones que te han servido, mecanismos que has descubierto y que te han ayudado a enfrentar la crisis o como has tenido que transformar tu negocio?

Hemos tenido que aprender a ahorrar. Antes de la crisis todos consumíamos de manera excesiva inconscientemente. Tenemos que ponernos en mentalidad de guerra. El otro consejo es ser constante y estable en medio de la inestabilidad. Me explico, aunque hay días que no viene nadie a nuestra panadería, nos mantenemos abiertos. Y estamos más presente que nunca en Facebook e Instagram. Finalmente, tenemos que ser sensibles a las necesidades del prójimo. Por ejemplo, yo por lo general no hago entregas a domicilio, pero hace poco me pidió una nueva cliente que le llevara una torta a su mama que esta en un asilo de ancianos en Sleepy Hollow. Y se lo lleve personalmente.

¿Has aplicado para alguna ayuda gubernamental como el Paycheck Protection Plan o EIDL (Economic Injury Disaster Loan)?

Aplicamos a los dos programas. Los negocios como el nuestro dependen mucho del dinero en efectivo. Pero esperemos recibir algo de ayuda.

¿Comparte uno de tus principios que te han guiado en tu vida personal o profesional?

La paciencia y la tolerancia son virtudes muy importantes para los que trabajamos en esta área y servicios a clientes. Y en este momento estas virtudes me han servido más que nunca. Debemos tener paciencia con la gente frente a la incertidumbre. Y tenemos que ser tolerantes y respetar las actitudes de la gente que está sufriendo de tanto stress en estos momentos y que a veces actúan agresivos debido a la frustración.

¿Qué te motiva a seguir luchando todos los días?

Porque nuestro negocio es una parte integral de mi identidad, y también el poder aportar, aunque sea un granito de arena, apoyando a nuestros empleados y dejar satisfechos a mis clientes.

¿Como crees tú que va a ser tu vida y tu negocio en unos meses más?

Creo que se va a poner peor antes que mejore la situación. Veo que nos vienen unos meses muy complicados. La gente tienes menos dinero para gastar y lo que tienen es para gastarlo o lo absolutamente más esencial. Sin embargo, estoy optimista que nosotros y la comunidad Latina saldremos de esto más fuertes que antes.

Los Andes Bakery

180 Valley St, Sleepy Hollow, NY 10591

(914) 631-3256